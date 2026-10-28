Adolescentes Descontrolados, Amenazas, Impunidad y Adultos Ausentes en San Vicente

La denuncia presentada este miércoles en San Vicente por una mujer que recibió insultos y amenazas a través de WhatsApp no es un conflicto entre adolescentes. Es la denuncia de una mujer que, según su relato y sin ningún elemento que la vincule a la difusión de un video, fue incorporada a un grupo para ser hostigada y amenazada. Entre los mensajes transcriptos en el acta figura una frase que no admite interpretación alguna: "Voy a ir a pegarte un tiro".









Todo comenzó con un video que se hizo viral en las últimas horas aunque fue filmado el domingo 19 de julio de este año a las 23:01 en los baños de la Plaza San Martín de San Vicente y distribuido luego de ser capturado en un estado de Instagram. En el mismo se ve a dos jóvenes pateando la puerta del sector de discapacitados mientras, al parecer, una joven los filmaba desde el suelo. En el vídeo se aprecia una actitud errática por parte de los jóvenes, risas constantes y trastabilleos, en medio un cartel estampado que dice "borrachos" (ver video).





EL VIDEO TIENE NOMBRES, ROSTROS Y VOCES DISTORSIONANDOS





Al parecer uno de los jóvenes creyó que está mujer es la que "viralizó" el material y la hicieron responsable sin que hayan elementos que permita sostener su participación en la circulación. Según su denuncia de esta mujer no conocía a quienes la incorporaron al grupo. Fue agregada en horas de la madrugada para ser interpelada por un hecho recibiendo insultos y amenazas.





El video existe y su circulación se debe investigar por separado. Pero no es el centro de esta historia. El centro es que un grupo de personas, entre ellas menores, creyó que podía castigar a una mujer por algo que ella no hizo.





La denunciante aportó las conversaciones ante la División Cibercrimen de San Vicente y pidió que se tomen medidas para evitar que vuelva a ocurrir. La investigación deberá esclarecer las presuntas amenazas y también la utilización de una identidad visual similar a la de nuestro medio, San Vicente Informa, que puede inducir a terceros a creer que avalamos mensajes con los que no tenemos ninguna relación. Desde la fuerza policial aclararon que los involucrados en el vídeo ya fueron notificados junto a sus progenitores, aún trata identificar a la persona que realizó las amenazas por WhatsApp.









De todas formas reducir lo ocurrido a una pelea en redes sociales por un video con intenciones vandálicas sería ignorar la pregunta de fondo: ¿qué lleva a un grupo de jóvenes a creer que pueden romper lo que quieran y luego hostigar, insultar y amenazar a una persona para controlar las consecuencias de un hecho que los involucra con total impunidad?









La minoría de edad exige un tratamiento responsable y garantías específicas que en el Código Civil fue reciente modificado: "delito de adulto, pena de adulto". Lo que en este caso merece atención es la posibilidad de que determinadas actitudes se desarrollen en entornos donde los límites pierden eficacia y las consecuencias parecen depender de las circunstancias o de quiénes estén involucrados.





Cuando los límites dejan de funcionar





En San Vicente, los episodios de violencia protagonizados por jóvenes y los accidentes viales con consecuencias fatales ya dieron lugar a debates sobre la responsabilidad de las familias y la capacidad de prevención de las instituciones.





El caso del adolescente de 14 años que murió en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14, en septiembre, constituye un antecedente doloroso. Tras el accidente, un vecino sostuvo públicamente que había advertido al padre sobre la conducta de su hijo al conducir, mientras que el hombre negó haber recibido esas advertencias. Esas versiones contrapuestas deben conservarse como tales. Pero hay una cuestión que merece plantearse más allá de esa controversia: ¿cómo llegó un adolescente de esa edad a conducir una camioneta por las calles y rutas de la zona sin que nadie vea nada?





La pregunta adquiere otra dimensión si, como sostienen testimonios que deberán ser debidamente documentados, el menor conducía habitualmente y esa situación era conocida por otras personas. No se trata de atribuir responsabilidades judiciales sin pruebas, sino de examinar qué hicieron los adultos que podían intervenir y qué controles ejercieron las autoridades ante una conducta que implicaba riesgos evidentes.





El problema no empieza necesariamente el día de una tragedia. Puede comenzar mucho antes, cuando una conducta peligrosa se tolera, cuando una advertencia se convierte en motivo de burla o cuando quienes deberían establecer límites consideran que no vale la pena intervenir. En esos escenarios, la ausencia de consecuencias puede ser interpretada como una autorización para continuar.





Por eso, centrar toda la discusión en los adolescentes resulta insuficiente. Los padres y tutores tienen responsabilidades en la formación y supervisión de los menores. Las escuelas y los espacios comunitarios pueden detectar situaciones de riesgo. Y el Estado cuenta con herramientas para prevenir, intervenir e investigar. Ninguno de esos actores puede reemplazar por completo a los demás, pero la inacción de uno puede agravar las dificultades de los otros.





El Estado no puede limitarse a intervenir después de los hechos





La Policía, la Justicia y los organismos de protección de niños y adolescentes tienen funciones diferentes, pero comparten una obligación: actuar dentro de sus competencias cuando existen situaciones que requieren intervención. La edad de una persona puede determinar el procedimiento aplicable, pero no justifica ignorar una denuncia ni dejar de investigar una amenaza.





Tampoco sería riguroso afirmar, sin pruebas, que las autoridades protegen a determinados jóvenes por la posición económica o la influencia de sus familias. Lo que corresponde es exigir que los procedimientos sean transparentes, que las denuncias reciban el tratamiento adecuado y que las decisiones puedan explicarse. Si existen advertencias previas desatendidas o diferencias de trato, deben documentarse y examinarse.





El Estado dispone, además, de herramientas preventivas que no se limitan a las sanciones. La coordinación entre las áreas de seguridad, Educación, Salud y protección de la niñez puede contribuir a detectar conductas de riesgo, intervenir tempranamente y evitar que los conflictos escalen. La prevención, sin embargo, pierde sentido cuando queda reducida a protocolos escritos que no se traducen en respuestas concretas.





La misma exigencia alcanza a los adultos responsables. No se puede reclamar que las instituciones resuelvan por sí solas problemas que también se originan en los hogares, ni utilizar la condición de menor de edad para eludir toda discusión sobre la conducta y sus consecuencias.





Una sociedad que no debería acostumbrarse





El caso denunciado este miércoles deja una pregunta que excede a sus protagonistas: ¿qué clase de límites estamos construyendo como sociedad cuando alguien considera aceptable amenazar a una mujer inocente porque cree que está perjudicando su imagen?





La circulación de un video, su interpretación y la eventual exposición de menores plantean cuestiones legítimas de privacidad y responsabilidad. Pero ninguna de ellas habilita a organizar hostigamientos ni a utilizar una identidad falsa para intimidar. Si alguien considera que se vulneraron derechos, existen mecanismos para reclamar y pedir intervención. La amenaza no es una forma legítima de resolver ese conflicto. Y la edad de los responsables no borra la gravedad del hecho: exige un procedimiento adecuado, no impunidad ni silencio.





San Vicente necesita poder discutir estos episodios sin convertirlos en una disputa entre adultos, adolescentes o instituciones, pero también sin minimizar su gravedad. La pregunta no es solamente quién envió un mensaje o quién creó un grupo de WhatsApp. Es qué mecanismos permitirán esclarecer lo ocurrido, prevenir nuevas amenazas y evitar que conductas peligrosas se naturalicen.





El periodismo tiene una responsabilidad en ese proceso: informar, preservar a quienes no deben quedar expuestos, distinguir los hechos de las versiones y exigir respuestas cuando existen motivos para hacerlo. No le corresponde dictar sentencias, pero tampoco mirar hacia otro lado.





Cuando los límites fallan en el hogar, en la comunidad o en las instituciones, las consecuencias pueden terminar afectando a personas que no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto. La respuesta no puede ser resignarse ni esperar a que ocurra algo peor. La sociedad necesita adultos que asuman su papel, autoridades que ejerzan sus competencias y mecanismos que garanticen que las reglas no dependan de quién las incumple.