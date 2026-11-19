Dos mujeres de 29 y 60 años resultaron lesionadas tras una colisión entre una camioneta Ford Ranger y un automóvil Volkswagen Bora, registrada este jueves 19 de noviembre, cerca de las 19:30 horas, sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 2 de San Vicente. Ambas fueron asistidas y se aguarda la evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones.









La camioneta era conducida por Juan H. (62), quien viajaba acompañado por Mauricio Daniel H. (30), una adolescente de 17 años y Mauricia M. (60), quien resultó lesionada. En tanto, el Volkswagen Bora era conducido por Claudia B. (29), quien también sufrió lesiones como consecuencia del impacto.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente, dependiente de la Unidad Regional VIII. Se aguarda información complementaria sobre el estado de salud de las dos mujeres y las circunstancias en las que se produjo el siniestro.