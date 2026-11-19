Una niña de 10 años falleció este miércoles por la mañana en Dos de Mayo, luego de sufrir una aparente descarga eléctrica en su vivienda del Barrio Santa Rita.









El hecho ocurrió alrededor de las 9:30. Yesica Samira A. fue trasladada al Hospital Nivel I de la localidad, donde ingresó sin signos vitales. En el lugar intervino personal de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII.





Las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica son materia de investigación.