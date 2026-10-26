Detuvieron a una Joven por el Robo de un Celular en el Hospital SAMIC de San Vicente

Una joven de 22 años fue detenida y la Policía recuperó un teléfono celular que había sido sustraído del sector de mesa de entrada del hospital SAMIC de San Vicente. La sospechosa fue identificada mediante el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento.









La investigación comenzó el 11 de octubre, tras la denuncia de una mujer de 40 años por la sustracción de un celular Redmi 14C. El procedimiento se concretó el sábado 24 de octubre por la tarde, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, donde los efectivos aprehendieron a Karina G. y secuestraron el dispositivo denunciado como sustraído.