Siniestro Vial en El Soberbio dejó Dos Personas Lesionadas

Una mujer de 38 años y una adolescente de 14 resultaron lesionadas esta mañana tras un siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 47, en El Soberbio.









El hecho ocurrió alrededor de las 7:15, cuando una motocicleta Corven Mirage 110, conducida por Nélida A., quien viajaba acompañada por una niña de 11 años, embistió a una peatona de 14 años. Como consecuencia del impacto, la conductora y la adolescente que se encontraba a pie resultaron lesionadas y fueron trasladadas para su evaluación médica. La menor que viajaba como acompañante en la motocicleta resultó con lesiones leves.







