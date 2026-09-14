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Se Refugiaron en Fracrán por una Causa de Abuso Sexual

Dos hombres, identificados como Joel P. y Vilmo P., fueron detenidos este lunes en Fracrán luego de varios días de vigilancia. Ambos registraban pedidos de detención en el marco de una investigación por abuso sexual y eran buscados tras haberse refugiado presuntamente en Brasil para evitar el accionar de la Justicia.



La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 21 años, quien manifestó haber sido víctima de abuso sexual años atrás. Los acusados son tíos de la denunciante y, según las actuaciones judiciales, también estarían vinculados a un hecho denunciado por su hermana menor, actualmente de 15 años. Los investigadores establecieron que ambos habrían regresado a la zona y permanecían ocultos en domicilios de familiares. Tras varios días de vigilancia, fueron ubicados cerca del mediodía mientras caminaban por un camino terrado de la Picada Guaicá. Allí fueron interceptados y detenidos. Por disposición judicial, quedaron alojados en la Comisaría Segunda de San Pedro, a disposición del Juzgado interviniente.

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