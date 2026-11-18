Una mujer de 36 años fue detenida durante la madrugada de este miércoles en El Soberbio, luego de protagonizar disturbios en su vivienda mientras se encontraba en estado de ebriedad. El episodio ocurrió cerca de la 1:20, en un domicilio ubicado sobre la calle Sáenz Peña, donde habría mantenido conflictos con sus familiares.









Ante el pedido de intervención, efectivos de la Comisaría de la Mujer acudieron al lugar y procedieron a detenerla por ebriedad y disturbios en domicilio particular. Posteriormente, fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de las autoridades.