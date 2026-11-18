Productores yerbateros de San Pedro reclamaron ante el Concejo Deliberante que el Convenio de Corresponsabilidad Gremial deje de ser obligatorio y pase a tener carácter optativo. Durante la sesión ordinaria, Carlos Fernández advirtió que actualmente se descuentan $44,09 por cada kilo de hoja verde entregado, lo que representa una quita de hasta el 50% de los ingresos que reciben algunos colonos.









Según expuso, durante la cosecha se procesan entre un millón y un millón y medio de kilos diarios en el municipio, por lo que estimó que entre 55 y 60 millones de pesos salen cada día de la economía local por este concepto. También cuestionó que en el departamento figuren apenas 125 tareferos registrados frente al volumen de producción. La iniciativa, acompañada por el intendente Miguel Dos Santos, no propone eliminar el convenio, sino permitir que cada productor decida si adhiere al sistema.