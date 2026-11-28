La rotura de una canalización subterránea de fibra óptica durante trabajos de movimiento de suelo, aparentemente realizados por la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, provocó una interrupción de servicios de internet que ya lleva más de 36 horas y afecta a gran parte de Dos de Mayo, además de otros servicios que dependen de esa infraestructura.













El incidente ocurrió el jueves por la tarde, en inmediaciones de la rotonda sur de Aristóbulo del Valle, cuando una retroexcavadora que trabajaba en el ensanchamiento de un desagüe enganchó la canalización y produjo un fuerte tirón. El daño afectó al sistema de tricaños que contiene tendidos de fibra óptica utilizados por ARSAT y, parcialmente, por Marandú.





La reparación presenta una complejidad mayor a la de un corte convencional. Habitualmente, cuando una máquina alcanza un cable de fibra óptica, produce una rotura puntual que permite localizar los extremos y realizar una fusión. En este caso, el tirón habría desplazado y estirado los conductos, por lo que los técnicos deben inspeccionar un tramo considerable para determinar si existen otros puntos de rotura.





Los trabajos demandaron incluso intervenciones en condiciones muy difíciles. Al llegar al lugar, los técnicos debieron trabajar entre el agua y el barro para localizar los extremos de los cables, realizar excavaciones hasta encontrar sectores aptos para las fusiones y reponer aproximadamente 500 metros de canalización de tricaños para recuperar la infraestructura afectada.





Hasta el momento, se trabaja en la instalación de dos cajas de fusión separadas por unos 500 metros. Sin embargo, existe preocupación por la posibilidad de que el desplazamiento provocado por la retroexcavadora haya ocasionado un tercer corte que todavía no fue localizado. Por eso, antes de dar por concluida la reparación, es necesario revisar una extensión importante del tendido y descartar nuevos daños.





Las condiciones meteorológicas también jugaron en contra. Las lluvias registradas durante el viernes limitaron considerablemente las tareas, debido a las dificultades para trabajar en excavaciones anegadas y con terreno embarrado.





Si las condiciones del tiempo acompañan y las dos fusiones identificadas resultan ser los únicos inconvenientes, las estimaciones indican que el servicio podría quedar restablecido durante la mañana o hacia el mediodía del sábado, aunque no se trata de un plazo confirmado.





La afectación tiene especial impacto en Dos de Mayo, donde gran parte de los proveedores de internet dependen de esta conexión troncal. También se registran consecuencias sobre otros servicios que utilizan esa infraestructura, entre ellos la conectividad bancaria. Algunos operadores mantienen sus prestaciones mediante enlaces inalámbricos, satelital o tendidos aéreos por postes, lo que explica que el corte no sea total para todos los usuarios.





Un dato que dimensiona la excepcionalidad del episodio es que, según la información técnica conocida, es la primera vez en los nueve años de funcionamiento del sistema que se produce un inconveniente de estas características. Si bien anteriormente se registraron daños ocasionados por máquinas durante trabajos de excavación, generalmente se trató de cortes puntuales de cables, con una localización y reparación mucho más sencilla.





Por el momento no existe un comunicado oficial de ARSAT, Marandú ni del municipio que detalle lo sucedido, los daños ocasionados o las responsabilidades por el incidente. Tampoco trascendió información sobre eventuales sanciones o multas.





La reparación continúa y su finalización depende tanto de las condiciones meteorológicas como de que los técnicos puedan descartar nuevos daños en el tendido. Mientras tanto, una intervención vial terminó provocando una interrupción de conectividad que expone la importancia estratégica de la infraestructura subterránea de telecomunicaciones para toda la región.