Una motocicleta Honda Fan de 125 cc fue recuperada por la Policía de Misiones en El Soberbio, tras una denuncia por robo. Por el hecho fueron detenidos dos hombres de 24 y 27 años.









La denuncia fue realizada durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:30, por un hombre de 42 años, quien informó que desconocidos habían sustraído su motocicleta del interior de un galpón ubicado en el paraje San Ignacio.





A partir de las averiguaciones, efectivos de la Comisaría Primera localizaron el rodado en una vivienda de la localidad, donde identificaron a dos sospechosos y concretaron sus detenciones.





La motocicleta fue secuestrada y los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.