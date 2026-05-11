Detuvieron a un Joven y Recuperaron Herramientas Robadas del Hospital SAMIC de San Vicente

Un joven de 24 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en el Hospital Nivel III de San Vicente, acusado de sustraer herramientas, cables y elementos de limpieza pertenecientes al sector de mantenimiento. El procedimiento se realizó alrededor de las 4:13, tras la denuncia del encargado del área.




En el lugar, efectivos policiales aprehendieron a Maximiliano S. y recuperaron la totalidad de los elementos denunciados, entre ellos herramientas eléctricas, niveles, pinzas, destornilladores, llaves, una sierra para cortar hierro, una cinta métrica y otros artículos utilizados para las tareas de mantenimiento.

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