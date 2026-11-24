Una camioneta Volkswagen Amarok despistó este martes, cerca de las 12:30, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 967, en Dos de Mayo. El vehículo era conducido por un hombre de 60 años que, por causas que se investigan, perdió el control del rodado. El conductor resultó ileso y solo se registraron daños materiales.



