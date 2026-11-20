Dos mujeres de 53 y 22 años resultaron lesionadas tras un choque entre una camioneta RAM Dakota y una motocicleta Keller de 110 cilindradas. El siniestro ocurrió el jueves por la noche, en la intersección de la Avenida Libertador y la Calle José Hernández de San Vicente.









Las ocupantes de la motocicleta sufrieron politraumatismos leves, fueron trasladadas al hospital local y, tras ser examinadas, recibieron el alta médica. En tanto, el conductor de la camioneta, de 48 años, resultó ileso y el test de alcoholemia que le practicaron dio resultado negativo. En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional VIII, que realizó las actuaciones correspondientes.