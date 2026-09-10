Empresarios de San Vicente Organizan una Cena Solidaria por los 40 años del Hospital SAMIC

Una noche para celebrar cuatro décadas de servicio y, sobre todo, para devolverle a la comunidad algo de lo mucho que el hospital le dio.









Hay instituciones que acompañan la vida de un pueblo en silencio: están en los nacimientos, en las guardias de madrugada, en los momentos de angustia y en las buenas noticias. En San Vicente, esa institución es el Hospital SAMIC de Nivel III, que el próximo lunes 26 de octubre cumple 40 años de servicio a la comunidad. Para celebrarlo, un grupo de empresarios y comerciantes de la ciudad decidió que la mejor manera de homenajearlo es ayudarlo a crecer.





Así nació la cena benéfica que reunirá a referentes del sector privado de la región, con un objetivo claro: recaudar fondos para fortalecer los recursos del hospital.





La iniciativa es impulsada por el empresario tealero Eduardo Goldfart, quien además es padrino de la Escuela Hospitalaria del SAMIC de San Vicente, un vínculo que lo acerca a diario a la realidad de la institución. Su propuesta busca sumar el compromiso de quienes tienen la posibilidad de aportar, en torno a un hospital que es de todos.





Una noche con sentido

La cena será para 80 personas, el lunes 26 de octubre, a las 20, en el Restaurante Ceferino Hotel de San Vicente. La tarjeta tiene un valor de $150.000 por persona o $250.000 por pareja, e incluye cena completa y bebidas en el lugar.





Cada cubierto es una donación: lo recaudado será un aporte directo para el hospital.





El hospital decidirá

El destino específico de los fondos se definirá según las necesidades que determine el propio SAMIC, para que la ayuda llegue donde más hace falta.





Los organizadores esperan que esta primera cena sea apenas el comienzo de una acción sostenida de acompañamiento a una institución que forma parte de la vida de los vecinos de San Vicente y de toda la región.