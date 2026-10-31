Despistó con su Motocicleta en Dos de Mayo y Sufrió Lesiones

Una mujer de 35 años resultó lesionada el viernes por la noche tras despistar con su motocicleta sobre la Avenida Del Colono, en Dos de Mayo. Sufrió escoriaciones en un brazo y una rodilla, fue asistida por personal médico y posteriormente recibió el alta.









El siniestro ocurrió cerca de las 21 horas, cuando Belén P. circulaba en una motocicleta Gilera Smash de 110 cilindradas y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado. En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de Dos de Mayo, dependiente de la Unidad Regional VIII.