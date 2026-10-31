San Vicente: Recuperaron Herramientas Robadas que Habían sido Vendidas por un Hombre que ya Estaba Detenido

La Policía recuperó una motosierra, dos amoladoras y una llave de impacto que habían sido robadas de un galpón ubicado sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 7, en San Vicente. Los elementos habían sido vendidos por un hombre de 27 años que ya estaba detenido desde el pasado 28 de octubre por otras causas vinculadas a delitos contra la propiedad.









La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 38 años, quien constató el robo de herramientas, dos garrafas, utensilios de cocina y alimentos. Tras realizar averiguaciones en distintos barrios, los efectivos de Investigaciones lograron recuperar parte de los bienes sustraídos y establecieron que habían sido comercializados por Roberto Carlos D. S. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia y continúa la búsqueda de los demás objetos robados.