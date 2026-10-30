La EPET 21 Habilitó Nuevos Talleres y Reparó los Daños del Temporal, pero el BOP 113 Sigue Esperando su Edificio

La EPET N.º 21 de San Vicente cuenta con nuevos talleres y las reparaciones de su edificio histórico, luego de los daños ocasionados por los temporales de junio. Los trabajos fueron financiados con recursos provinciales y ejecutados a través del IPRODHA, según informó el Gobierno de Misiones.









La intervención incluyó la construcción de los talleres y el reemplazo de los cielorrasos que habían colapsado en las aulas. Sin embargo, la situación de la infraestructura educativa en San Vicente todavía tiene una deuda pendiente: el BOP N.º 113 continúa esperando la finalización de su edificio propio, una obra que comenzó en 2021 y que atravesó sucesivas paralizaciones y reclamos de la comunidad educativa. En septiembre de 2023, la construcción volvió a quedar paralizada por falta de fondos y pagos a la empresa contratista.





La finalización de los trabajos en la EPET 21 representa una mejora para esa comunidad educativa, pero también vuelve a poner en perspectiva las necesidades de otros establecimientos de la localidad que todavía esperan respuestas concretas.