Un hombre de 40 años resultó lesionado este miércoles al mediodía, luego de que explotara el tanque de combustible de un Renault Megane que estaba reparando en un taller mecánico. El hecho ocurrió cerca de las 12, sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 4 de El Soberbio.









Como consecuencia de la explosión, el vehículo se incendió y el propietario del taller sufrió lesiones por acción del fuego. Fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. El incendio fue controlado.