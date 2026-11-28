La disputa por los terrenos de la Capilla Santa Rosa de Lima, en el Barrio Tealera de Dos de Mayo, escaló esta semana a un enfrentamiento público entre la Iglesia, vecinos, concejales y el intendente Ricardo Weber. El ingreso de maquinaria municipal a un predio utilizado por la comunidad derivó en una exposición formal del párroco Manuel Alfredo Silva Aldávez ante el Concejo Deliberante, fuertes cruces políticos y una reunión en el lugar que dejó un entendimiento verbal, pero ningún compromiso firmado.









VIDEO DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE DOS DE MAYO





El origen: un permiso del año 2000 y un convenio en el 2019

El conflicto se remonta al año 2000. Según la documentación presentada por el sacerdote Manuel Silva Aldávez, el terreno donde funciona la capilla cuenta con un permiso de ocupación otorgado por el entonces Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de la Dirección General de Tierras y Colonización, a favor del Obispado de Posadas. Se trata del lote 176, sección VIII, sector B, de la Colonia Aristóbulo del Valle, en Dos de Mayo, con una superficie de 2 hectáreas, 61 áreas y 5 centiáreas. El permiso establecía que el inmueble debía destinarse a la Iglesia, cuando Dos de Mayo dependía de la Diócesis de Posadas. Hoy la parroquia pertenece a la Diócesis de Oberá.





El antecedente central siguiente es de 2019. El 20 de febrero, durante la gestión de Jorge Rolando Kappaun, la Municipalidad y el párroco firmaron un convenio de permuta. El municipio transferiría gratuitamente a la Iglesia unos 6.700 metros cuadrados de un remanente de la antigua Ruta Nacional 14, cerca de la capilla. A cambio, la Iglesia cedería al municipio aproximadamente 14.000 metros cuadrados del lote 176. El acuerdo incluía subdivisión, mensura y escrituración, con gastos y cerramiento a cargo del municipio, y quedaba sujeto a la aprobación del Concejo y de la superioridad eclesiástica. No se concretó durante las gestiones de Kappaun ni de José Luis Garay.





La mensura de 2024 y las respuestas pendientes

El 8 de mayo de 2024, ya con Ricardo Weber como intendente, el obispo de Oberá, Damián Santiago Bitar, y Silva Aldávez solicitaron la mensura del inmueble ante la Dirección General de Tierras y Colonización. El párroco sostiene que esa autorización habilitaba solo los trabajos de mensura y no implicaba renunciar a la posesión de la Iglesia ni ceder nuevas superficies.





Según su relato, días después integrantes del Consejo Pastoral advirtieron que se colocaban mojones aparentemente fuera de los límites acordados en 2019. El obispo fue informado y concurrió al lugar. El 8 de julio de 2024 escribió a Weber para expresarle su preocupación y pedir una reunión con el municipio y la comunidad; incluso propuso viajar a Dos de Mayo para recorrer el terreno. De acuerdo con el párroco, esos mensajes no tuvieron respuesta y pasaron más de dos años sin reuniones, planos, mensuras ni explicaciones sobre cómo continuaría el proyecto.





Máquinas, versiones contradictorias y una posible intimidación

El conflicto cambió de escala el 5 de octubre, cuando el Consejo Pastoral informó que máquinas de la empresa Lawer (empresa que pertenece al intendente) habían ingresado al predio sin aviso. Silva Aldávez denunció daños en alambrados, movimientos de suelo, tala de árboles y montes e intervenciones en sectores usados por la capilla.









De hecho El 18 de octubre, personal de la Dirección de Control Forestal del Ministerio de Ecología de Misiones realizó una inspección en el predio y labró el Acta de Inspección/Constatación N.º 00008419. En el documento quedaron asentados trabajos de desmonte, movimientos de suelo y formación de una escollera, además de registros fotográficos y coordenadas GPS del sector intervenido.













Ante la falta de respuesta a sus llamados al intendente y al secretario Sebastián Escalante, envió mensajes para pedir explicaciones. Según declaró ante los concejales, Escalante le respondió que las máquinas trabajaban para cumplir un convenio firmado por el obispo y el intendente. Weber dijo luego en la última sesión que las maquinarias se habían alquilado a la Cooperativa de Agua y Energía porque en la zona se pretendía crear un parque solar. La cooperativa afirmó que desconocía la situación, que se guió por información del municipio y que pausó toda acción hasta que se resuelva el conflicto de fondo.





El párroco pidió una copia del documento invocado y no se la entregaron. Afirma que no existe un nuevo convenio firmado por las partes que autorizara las intervenciones y que la única documentación disponible es la autorización para la mensura. También cuestionó la posible apertura de una calle dentro del predio sin conformidad de la Iglesia.





A su presentación agregó otro dato: la Municipalidad suspendió la pauta publicitaria de FM Patria Grande, emisora vinculada a la Diócesis de Oberá y administrada por la Parroquia María de Itatí, al comenzar los reclamos. Recordó que la radio funciona desde hace 35 años y depende de la colaboración comunitaria; dejó entrever una posible acción de intimidación.





La Iglesia ratifica el acuerdo y pide diálogo

En un informe con fecha 25 de noviembre, el padre Manuel Silva Aldávez ratificó la permuta de 2019. Sostiene que el obispo Bitar mantiene vigente el compromiso y que la Iglesia no se opone a ceder terrenos para obras de interés comunitario, como calles, escuelas, centros de salud o destacamentos policiales. Pero remarca que cualquier operación debe respetar los acuerdos y las condiciones de las partes.





El sacerdote cuestiona que se hayan hecho trabajos y colocado mojones sin diálogo previo con los representantes de la capilla. Afirma que ni el obispo ni él firmaron documentación que autorizara las modificaciones denunciadas. Por eso pidió al Concejo que promueva un espacio de encuentro entre el intendente, el párroco y el Consejo Pastoral para aclarar la situación y buscar una salida pacífica.





También planteó objeciones técnicas a la mensura y al trazado de la calle, cuya documentación deberá analizarse con los planos. Señaló la afectación de sectores utilizados por la comunidad religiosa. En ese punto citó el Decreto Provincial 1.107/58: los artículos 58 y 61 obligan a documentar las protestas y reclamaciones durante las mensuras; el artículo 70 prevé que, ante la oposición de un lindero, se tracen variantes que contemplen los intereses de los colindantes para que resuelva la autoridad competente.





Del Concejo al predio: tensión y final abierto

El reclamo ya había llegado a la anteúltima sesión del Concejo mediante la banca pública. Pero la situación se volvió más confrontativa el miércoles 25 de noviembre, cuando Silva Aldávez fue convocado a una reunión de comisión para exponer los antecedentes.









El encuentro tuvo momentos de tensión. Los vecinos que acompañaban al sacerdote no pudieron ingresar inicialmente por disposición del presidente del cuerpo, Roberto Genesini; luego accedieron con una imagen de la Virgen María. El hecho provocó el enojo del exintendente y concejal destituido Oscar “Koki” Lorenzo, quien cuestionó a Genesini. También hubo un fuerte intercambio entre Weber y los concejales: el intendente reprochó supuestas desprolijidades y sostuvo que existía una posición en su contra. La concejal Yanina Holland respondió que quien tenía un problema con la comunidad era el propio intendente, porque tenían muchos reclamos sobre su gestión.





En ese clima, el sacerdote expuso los antecedentes del terreno, el convenio de 2019, las actuaciones posteriores y los daños denunciados. La discusión dejó en evidencia que el conflicto ya había superado una diferencia administrativa sobre una mensura y se había convertido en un problema institucional que involucra directamente a los vecinos de la capilla.









Después de esa reunión se resolvió hacer este viernes por la mañana un encuentro en el predio. El párroco no pudo participar porque, cerca de las 10, chocó sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 956, en el acceso al Barrio Tealera. Él conducía la camioneta Ford Ranger de la iglesia y un camión Iveco conducido por un hombre de 47 lo impactó. Ambos resultaron ilesos. La ausencia continúo con la presencia de Weber, vecinos de la capilla y el concejal Retka donde se habría alcanzado un entendimiento verbal para encaminar una solución. Pero no se firmó un acta, un convenio complementario ni un documento que establezca compromisos concretos, plazos de cumplimiento o condiciones para resolver las diferencias. Por eso, el acercamiento debe considerarse un principio de entendimiento y no el cierre definitivo de la disputa.





La comunidad de la Capilla Santa Rosa de Lima sigue esperando que se respeten los espacios destinados a sus actividades pastorales y comunitarias. Después de siete años de un convenio que nunca terminó de concretarse, de intervenciones sobre el terreno que generaron reclamos y de una semana de fuertes enfrentamientos institucionales, la posibilidad de una solución está ahora en manos de quienes deben convertir las palabras en hechos.