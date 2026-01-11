Investigan el Intento de Incendio a una Vivienda en San Vicente

Un hombre de 27 años logró apagar un principio de incendio que habría sido provocado intencionalmente en su vivienda de madera, ubicada a la altura del kilómetro 967 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente. El hecho ocurrió este domingo, cerca de las 2:20 de la madrugada.









Según denunció el propietario, personas desconocidas habrían rociado combustible sobre una de las paredes de una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros y luego iniciado el fuego. El hombre consiguió sofocar las llamas por sus propios medios, evitando que se propagaran al resto de la vivienda. El incendio ocasionó daños superficiales en la pared.





La Comisaría Segunda intervino en el lugar y la Policía investiga lo sucedido para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.