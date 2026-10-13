Investigan a Dos Sospechosos por el Incendio Intencional de un Camión en San Vicente

La Policía investiga a dos hombres que fueron captados por cámaras de seguridad durante el incendio intencional de un camión Volvo FH 520 en San Vicente. El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 5, en una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 980. El vehículo, propiedad de un hombre de 38 años, sufrió daños totales.









Bomberos Voluntarios extinguieron las llamas, mientras que las pericias de la División Bomberos de Aristóbulo del Valle determinaron que el fuego fue provocado intencionalmente. Las imágenes de seguridad permitieron identificar a dos sospechosos que vestían abrigos con capuchas y pantalones negros. La investigación continúa para establecer sus identidades y esclarecer el ataque.