Detuvieron a tres Jóvenes en San Pedro con dos Motos Robadas en Buenos Aires

Tres jóvenes de entre 18 y 24 años fueron detenidos en San Pedro cuando intentaron escapar de un control policial. Los efectivos constataron que las dos motocicletas en las que se movilizaban tenían pedidos de secuestro vigentes por robos cometidos en la provincia de Buenos Aires.









El procedimiento se realizó este miércoles, cerca de las 19, en inmediaciones de una estación de servicio. Los investigadores observaron que ambos rodados circulaban sin patentes y, al intentar identificar a sus ocupantes, los tres jóvenes trataron de darse a la fuga, pero fueron interceptados con apoyo de otras dependencias policiales.





Los detenidos, identificados como Leonardo S., de 24 años; Máximo Gastón M., de 20; y Benjamín Tomás S., de 18, son domiciliados en Eldorado. Las motocicletas secuestradas son una Honda Wave blanca y una Rouser 250. Los tres quedaron alojados en una dependencia policial para la averiguación de sus antecedentes, mientras que los vehículos permanecen secuestrados.