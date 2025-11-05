Dos Jóvenes Hospitalizados tras un Choque Entre Motocicletas

Un siniestro vial ocurrido este martes por la noche en el paraje El Portón, localidad de Dos de Mayo, dejó como saldo dos jóvenes lesionados. El hecho se registró alrededor de las 20 en un camino terrado, cuando una Honda XR 150 cc, conducida por Federico Brigido S., de 19 años, colisionó con una Corven Hunter 150 cc, guiada por Germán Alexandre Z., de 16.
Ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital SAMIC de San Vicente, donde permanecen en observación. Según el parte médico, presentan politraumatismos varios con un tiempo probable de curación de 10 días.
La Policía investiga las causas del accidente.