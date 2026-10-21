Un Cortocircuito Habría Provocado un Incendio en un Aserradero de San Vicente

Un incendio se registró este miércoles, cerca de las 12:30, en el sector de depósito de machimbres de un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 990, en San Vicente. El siniestro ocasionó daños materiales, pero no dejó personas lesionadas.









En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos para controlar el fuego. Las primeras averiguaciones indican que el incendio se habría originado por un cortocircuito, aunque continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.





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