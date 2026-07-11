Una Pelea en Dos de Mayo Terminó con dos Hombres Lesionados y uno Detenido

Una pelea entre dos hombres ocurrida sobre la Avenida del Colono, en Dos de Mayo, terminó con ambos involucrados lesionados y uno de ellos, de 30 años, detenido por la Policía. El otro hombre, de 52 años, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.





El detenido presentaba un corte en una ceja, un traumatismo en el pulgar izquierdo y un tobillo inflamado, mientras que el otro involucrado sufrió una lesión en la cabeza. Ambos fueron examinados por personal médico y se iniciaron actuaciones contravencionales para establecer las circunstancias del enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes.



