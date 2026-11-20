Un hombre de 54 años resultó gravemente lesionado tras colisionar la motocicleta Zanella de 200 cilindradas que conducía con un Fiat Cronos. El siniestro ocurrió este jueves, cerca de las 20 horas, a la altura del kilómetro 982 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente. La víctima sufrió fracturas expuestas de tibia y peroné en la pierna izquierda y fue trasladada al hospital local, donde permanece internada.









El automóvil era conducido por Orlando Eliseo R. (34), quien viajaba acompañado por una mujer de 37 años y un niño de 10. Los tres resultaron ilesos y los controles de alcoholemia dieron resultado negativo. Según el diagnóstico médico, el motociclista tendrá un tiempo de recuperación superior a los 45 días. Se investigan las circunstancias del siniestro.