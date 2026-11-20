Un hombre de 34 años fue detenido este viernes 20 de noviembre en San Pedro, en el marco de una investigación por un violento ataque con machete que dejó a dos personas con lesiones graves. El sospechoso, identificado como Joaquín M., tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de esa localidad.









El hecho ocurrió el 17 de octubre en la zona de la ex cancha de Aviación, donde dos personas, identificadas como Damaris Yamila S. y Bruno A., habrían sido atacadas durante un enfrentamiento. Ambos ingresaron al hospital local con heridas cortantes y posteriormente fueron derivados al Hospital SAMIC de Eldorado. La mujer presentaba lesiones en la mano izquierda con fracturas, mientras que el hombre sufrió una herida en el pabellón auricular derecho que requirió sutura. El detenido quedó a disposición de la Justicia, que investiga el caso.