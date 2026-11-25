Un motociclista de 28 años falleció este miércoles en el hospital SAMIC de Eldorado, donde permanecía internado desde el 15 de noviembre, luego de sufrir un despiste sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 47, en El Soberbio.









La víctima, identificada como Victor Ernesto Pedo, conducía una Honda Bros de 250 centímetros cúbicos cuando sufrió el siniestro. El médico policial determinó que murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave y un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo fue entregado a los familiares para el sepelio.