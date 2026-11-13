Los Bomberos Voluntarios de San Vicente Presentaron la Unidad 24, un Camión Cisterna con Capacidad para 36 Mil Litros

Los Bomberos Voluntarios de San Vicente presentaron este viernes su nueva Unidad 24, un equipo de gran capacidad destinado al traslado de agua durante emergencias de gran magnitud. Se trata de un semirremolque cisterna de 36.000 litros, donado por el empresario Omar A. Scholles el pasado 26 de agosto de este año, un camión Volvo FM 370 6x2, modelo 2013.









La presentación incluyó una caravana por la ciudad, pero los bomberos tuvieron poco tiempo para celebrar la incorporación. Apenas unos minutos después, debieron dejar de lado los festejos para acudir a un incendio de vivienda en Picada Virgen del Rosario, sobre la Ruta Provincial 221. Así, la flamante Unidad 24 tuvo su presentación en sociedad en una jornada marcada por el trabajo y el servicio a la comunidad.





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