El siniestro ocurrió en Colonia Paraíso y dejó a un hombre de 38 años con lesiones graves, mientras que el otro conductor sufrió heridas leves. El motociclista más comprometido fue derivado al Hospital Samic de San Vicente.









El hecho se registró el jueves 19 de noviembre, cerca de las 18 horas, en Colonia Paraíso, jurisdicción de El Soberbio, donde colisionaron dos motocicletas por circunstancias que son materia de investigación.





Uno de los rodados, una Honda Wave de 110 cilindradas, era conducido por Roque Alberto B. (38), quien sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y una posible fractura en un dedo de la mano del mismo lado.





Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Samic de San Vicente para recibir atención especializada. Además, el examen médico registró aliento etílico positivo.





Por su parte, el conductor de la segunda motocicleta, una Honda XR 125, presentó escoriaciones en el antebrazo y la pierna derecha, por lo que recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.





En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de la Policía Científica de la Unidad Regional VIII, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del choque.