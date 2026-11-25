La búsqueda de Keila Daiana da Costa, la joven oriunda de San Pedro desaparecida durante el temporal que azotó Ubatuba, en el estado brasileño de São Paulo, continúa sin resultados. El cuerpo sin vida de quien sería su pareja, Enzo Antônio, fue encontrado el lunes, al igual que la motocicleta en la que se desplazaban, pero todavía no hay rastros de la misionera, quien residía en esa ciudad desde hacía dos años.









Los equipos de rescate ampliaron los rastrillajes desde el río Indaiá hasta el sector marítimo, con embarcaciones y personal especializado. Mientras tanto, sus familiares siguen las tareas desde San Pedro y atraviesan horas de angustia. “Estamos afectados con todo esto, rogando que aparezca”, expresó su hermana. Las condiciones climáticas y la posibilidad de nuevas tormentas dificultan el operativo.





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