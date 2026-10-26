Un Motociclista Atropelló a un Niño de 12 Años en El Soberbio y Ambos Resultaron Lesionados

Un niño de 12 años y un motociclista de 41 resultaron lesionados este lunes, cerca de las 17:45, tras un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 32, en El Soberbio.



El hecho ocurrió cuando una motocicleta Motomel S2, conducida por Cristian S., embistió al menor por causas que se investigan. Ambos fueron asistidos y la gravedad de las lesiones se encontraba bajo evaluación médica. En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional VIII.

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