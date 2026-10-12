Se Entregó el Acusado de Abandonar a un Hombre que Murió tras ser Agredido en San Pedro

Un joven de 19 años, que permanecía prófugo desde diciembre de 2025, se presentó este lunes ante la Policía de Misiones y quedó detenido por una causa de abandono de persona agravado por el resultado de muerte. Está acusado de estar vinculado con el hecho que terminó con la muerte de Ancelmo De Olivera, de 21 años, quien falleció el 29 de diciembre, cuatro días después de ingresar al hospital con graves lesiones.





El acusado se presentó alrededor de las 10 en la comisaría, acompañado por su abogado particular. Sobre él pesaba una orden judicial de detención, luego de que las pruebas reunidas durante la investigación lo señalaran como el principal sospechoso. La víctima había sido atendida inicialmente en San Pedro, luego trasladada al hospital de San Vicente y finalmente derivada al Hospital Madariaga de Posadas, donde murió. Una mujer que también había sido detenida al comienzo de la causa fue posteriormente liberada.







