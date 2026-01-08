Incendio Afectó cuatro Hectáreas de Pinos y Yerbales en San Vicente

Un incendio rural se registró este sábado al mediodía en un predio ubicado a la altura del kilómetro 972 de la Ruta Nacional 14, a unos dos kilómetros de la cinta asfáltica en San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 12:35 y afectó una plantación de pinos y yerbales perteneciente a Ángel Luis B., de 53 años. Como consecuencia del foco ígneo, fueron consumidas aproximadamente cuatro hectáreas.





También hubo un principio de incendio en un malezal cercano a una vivienda que se pudo controlar a tiempo.









En ambos hechos trabajaron efectivos de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas. No se registraron personas lesionadas ni daños en estructuras edilicias.