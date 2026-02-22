Homenaje a Horacio Quiroga en San Ignacio con Premios Literarios y Reconocimientos

En la Casa Museo de Horacio Quiroga, en San Ignacio, se realizó este domingo el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de su fallecimiento. La jornada incluyó la entrega de premios del XIII Concurso Literario 2026, un reconocimiento al médico David Rebatta Ovalle y la habilitación de un nuevo espacio gastronómico en el predio.









La actividad formó parte del III Encuentro Cultural Verano 2026 y fue organizada por el Ministerio de Cultura, la Municipalidad local, el Club de Fanáticos de los Cuentos de Horacio Quiroga y la Biblioteca Patricias Argentinas. Participaron autoridades provinciales y municipales, referentes culturales y vecinos.





Durante el acto se entregaron los premios del XIII Concurso Literario 2026. El jurado estuvo integrado por Laura Otero, Andrea Ferrari Cristeler y Andrea Reyes, quienes evaluaron 76 trabajos enviados desde distintas provincias argentinas y desde Paraguay, Uruguay, Cuba, Estados Unidos y España.





Los ganadores fueron:





Primer Premio: “Versos de amor, de locura y muerte”, de Raúl Oscar Ifrán (Punta Alta, Buenos Aires).





Segundo Premio: “La sombra de Quiroga”, de Diego Antonio López (Chacabuco, Buenos Aires).





Tercer Premio: “Glifosato”, de Horacio Enrique Poggi (Mariano Acosta, Buenos Aires).





Primera Mención Especial: “En la tierra de un gigante”, de José Alberto Ruiz Storni (Río Hondo, Santiago del Estero).





Segunda Mención Especial: “Lo más ileso posible”, de Julián Gabriel Mancini (Quilmes, Buenos Aires).









En el mismo marco se entregó un diploma de reconocimiento al doctor David Rebatta Ovalle por su trayectoria médica y cultural en San Ignacio. El profesional asistió durante décadas a familias rurales y comunidades guaraníes, participó en la creación del hospital local y es autor del libro “Médico en San Ignacio, historia de un curador de cuerpos y almas”, además de fundador del Club de Fanáticos de los Cuentos de Horacio Quiroga.





El programa incluyó presentaciones de libros, funciones de títeres, música en vivo, teatro y una muestra del dibujante Luis “Lucho” Cubillas. También se realizó un minuto de silencio y una ofrenda floral frente al busto del escritor.





Tras el acto quedó habilitado “El bar de los peones”, que funcionará en la antigua casa de servicio del predio con propuesta gastronómica destinada a visitantes y delegaciones escolares.





Estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales e intendentes de localidades vecinas.